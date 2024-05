Unfall in Stuttgart-Zuffenhausen

5 Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einer Stadtbahn ist es am Mittwoch in Zuffenhausen gekommen. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Am Mittwochabend kommt es zu einem Stadtbahnunfall in Stuttgart-Zuffenhausen. Eine Mercedes-Fahrerin übersieht die Bahn, es kommt zum Zusammenstoß.











In Stuttgart-Zuffenhausen ist es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn der Linie U7 und einem Mercedes gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 19 Uhr am Kelterplatz.