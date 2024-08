Unfall in Stuttgart-Zuffenhausen: Autofahrerin missachtet Vorfahrt – Radfahrer schwer verletzt

1 Ein Radfahrer in Stuttgart stürzte und verletzte sich schwer. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Offenbar weil eine Autofahrerin die Vorfahrt eines Radlers missachtet hat, ist es am Dienstag in Stuttgart zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger schwer verletzt.











Ein 30-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Zabergäustraße in Stuttgart-Zuffenhausen schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, missachtete eine 51 Jahre alte Autofahrerin gegen 20.45 Uhr beim Abbiegen von der Kirchtalstraße in Richtung Strohgäustraße die Vorfahrt des Radlers.