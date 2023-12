6 Ein Audi-Fahrer ist am Samstagabend ... Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Mutmaßlich weil er alkoholisiert und zu schnell unterwegs ist, kollidiert ein Autofahrer am Samstagabend in Zuffenhausen mit einem Ampelmast. Es entsteht ein hoher Schaden.











Ein Audi-Fahrer ist am Samstag an der Neuwirtshauskreuzung in Stuttgart-Zuffenhausen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Ampelmast kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, war der 35-Jährige gegen 23 Uhr auf der B10 aus Richtung A81 kommend in Richtung Stuttgart Zuffenhausen unterwegs gewesen.