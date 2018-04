Unfall in Stuttgart-Zuffenhausen 20-Jähriger rammt Stadtbahn-Haltestelle mit Auto

Von red/jbr 23. April 2018 - 18:54 Uhr

Ein 20-Jähriger rammt mit seinem Auto eine Stadtbahn-Haltestelle in Zuffenhausen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Ein 20-Jähriger gibt an der Ampel zu viel Gas, verliert die Kontrolle über seinen Wagen und rammt eine Stadtbahn-Haltestelle in Stuttgart-Zuffenhausen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Stuttgart-Zuffenhausen - Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen die Fußgängerrampe einer Stadtbahnhaltestelle in Stuttgart-Zuffenhausen geprallt. Dabei sind laut Polizei der 20-jährige Fahrer und ein 23-jähriger Passant an der Haltestelle Hohensteinstraße leicht verletzt worden.

Der 20-Jährige hatte nach Angaben der Polizei kurz vor dem Unfall zunächst an einer roten Ampel mit seinem Wagen gewartet. Als die Ampel auf grün gesprungen sei, habe er zu viel Gas gegeben und sei beim Rechtsabbiegen ins Schleudern geraten. Bei dem Unfall ist das Auto schwer beschädigt und das Geländer an der Haltestelle verbogen worden. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/899 04 100 zu melden.