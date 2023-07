Unfall in Stuttgart-West

1 Der Unfall ereignete sich in der Gutenbergstraße auf Höhe des Feuersees. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Eine Autofahrerin verwechselt beim Einparken Vor- und Rückwärtsgang – mit schweren Folgen. Eine Fußgängerin wird verletzt.









Bei einem Unfall in Stuttgart-West ist eine Fußgängerin am Samstagmorgen schwer verletzt worden. Die 61-Jährige war laut Polizei kurz nach 7.30 Uhr in der Gutenbergstraße auf Höhe des Feuersees unterwegs, als eine 52 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Toyota beim Einparken den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang verwechselte.