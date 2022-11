1 Der schwer verletzte Senior wurde in eine Klinik gebracht, wo er am Wochenende verstarb. Foto: dpa/Boris Roessler

Im Stuttgarter Westen kommt am Freitag ein 85 Jahre alter Pedelec-Fahrer zu Fall und wird so schwer verletzt, dass er Tage später in einem Krankenhaus verstirbt.















Link kopiert

Ein 85 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Freitagvormittag in der Hölderlinstraße im Stuttgarter Westen gestürzt und wurde dabei so schwer verletzt, dass er am Wochenende in einem Krankenhaus verstarb.

Wie die Polizei berichtet, war der Senior mit seinem Pedelec gegen 10 Uhr in der Hölderlinstraße abwärts unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung in die Silberburgstraße die Gleise überfuhr und offenbar ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er am Sonntagvormittag verstarb. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 an die Verkehrspolizei zu wenden.