Unfall in Stuttgart-West

7 Wie genau es zu dem Unfall mit der Stadtbahn kam, ist derzeit noch unklar. Foto: 7aktuell.de

An der Ecke Silberburgstraße/Schloßstraße kommt es zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn der Linie U34 und einem Mädchen. Die Unfallaufnahme läuft derzeit noch.

Stuttgart - Ein Mädchen ist am Mittwochnachmittag von einer Stadtbahn an der Ecke Silberburgstraße/Schloßstraße erfasst und verletzt worden. Derzeit läuft noch die Unfallaufnahme und der Stadtbahnverkehr der Linien U2, U29 und U34 ist unterbrochen.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14.05 Uhr. Wie genau es zu dem Unfall mit dem Mädchen und der U34 in Richtung Vogelsang kam, wird noch ermittelt. Das Mädchen wird in einem Rettungswagen am Unfallort versorgt und der unter Schock stehende Straßenbahnfahrer wird betreut.

Die betroffene Bahn der Linie U34 wurde geräumt. Der Stadtbahnverkehr ist derzeit eingeschränkt.

+ + Crimemap Stuttgart + + Wie sicher ist Ihr Viertel? Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.