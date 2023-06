1 Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Ein Zwölfjähriger rennt im Stuttgarter Westen über die Straße und wird von einem Auto erfasst. Der Junge kommt mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, die Polizei sucht Zeugen.









Ein zwölf Jahre alter Junge ist am Freitagmittag in der Rotenwaldstraße in Stuttgart-West von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die Verkehrspolizei sucht nun nach Zeugen.