Brücke für Stadtbahnlinie U6 kommt A8 bei Stuttgart wird am Wochenende voll gesperrt

Am Wochenende wird die A8 in einer Nacht in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grund: Die SSB schiebt die Brücke für die Linie U 6 über die Autobahn, die Ende 2021 an der Messe ankommen soll.