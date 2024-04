5 Der Unfall ereignete sich beim Parkplatz Solitude in Stuttgart-West. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Renault-Fahrer gerät am Freitag beim Parkplatz Solitude auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort frontal mit einem VW Caddy. Dieser wird dabei auf einen VW Tiguan geschoben. Drei Menschen werden verletzt, die Straße muss gesperrt werden.











Bei einem schweren Unfall mit drei Fahrzeugen sind am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 9503 beim Parkplatz an der Solitude in Stuttgart-West drei Menschen leicht verletzt worden, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.