Unfall in Stuttgart-West: BMW kracht in Gegenverkehr – vier Verletzte

Bei einem Unfall sind am Mittwochabend vier Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro.
Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in der Botnanger Straße in Stuttgart-West sind am Mittwochabend vier Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 50 Jahre alter BMW-Fahrer gegen 19.15 Uhr in Richtung Herderplatz unterwegs. In einer Kurve auf Höhe der Hausnummer 40 geriet er auf die Gegenfahrbahn. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache gewesen sein.