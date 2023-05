1 Der Junge, der in Weilimdorf in einen Unfall verwickelt war, trug einen Fahrradhelm. Foto: dpa/Peter Kneffel

Ein zwölf Jahre alter Junge hat sich am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Weilimdorf schwere Verletzungen zugezogen. Der Junge, der einen Fahrradhelm trug, fuhr auf der Mathildenstraße gegen 13.30 Uhr in Richtung Goslarer Straße. Im Kreuzungsbereich der Stedingerstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Ford eines 40 Jahre alten Mannes. An der Stelle gilt die Vorfahrtsregelung rechts vor links.