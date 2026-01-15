Unfall in Stuttgart-Weilimdorf: Motorradfahrer stürzt bei Vollbremsung und verletzt sich schwer

1 Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten (Symbolbild). Foto: IMAGO/Silas Stein

Um eine Kollision mit einem Auto zu verhindern, macht ein Motorradfahrer am Mittwoch in Stuttgart-Weilimdorf eine Vollbremsung. Dabei stürzt er und verletzt sich schwer.











Link kopiert



Beim Versuch, einen Zusammenstoß mit einem Auto zu verhindern, hat sich ein 62 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch in Stuttgart-Weilimdorf schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war eine 21-jährige Fahrerin eines Mercedes gegen 16 Uhr auf der Stralsunder Straße Richtung Pforzheimer Straße unterwegs und bog dort nach links ab. Zur gleichen Zeit fuhr der 62-jährige Motorradfahrer die Pforzheimer Straße entlang.