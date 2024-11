Unfall in Stuttgart-Weilimdorf

4 Der Fußgänger wurde am Sonntag von dem Citroen Auto erfasst. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Ein 66-jähriger Fußgänger wird am Sonntag in Weilimdorf von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Link kopiert



Ein 66 Jahre alter Fußgänger ist am Sonntagnachmittag in der Gerlinger Straße in Stuttgart-Weilimdorf von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.