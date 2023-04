Unfall in Stuttgart-Weilimdorf

1 Infolge des Unfalls kam es zu Behinderungen im Stadtbahnverkehr. Foto: KS-Images.de /Karsten Schmalz

Ein Fußgänger will an der Haltestelle Landauer Straße in Stuttgart-Weilimdorf einen Übergang passieren, als es zum Zusammenstoß mit einer anfahrenden Stadtbahn kommt.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











In Stuttgart-Weilimdorf ist am Dienstagabend ein Fußgänger bei einem Unfall mit einer Stadtbahn verletzt worden. Der 40-Jährige war laut Angaben der Polizei im Bereich der Landauer Straße unterwegs. Er stieg gegen 18.45 Uhr aus der Stadtbahn der Linie 6 in Fahrtrichtung Gerlingen aus.

Als er über den dortigen Übergang laufen wollte, kam es zur Kollision mit einer anfahrenden Stadtbahn. Durch den nachfolgenden Sturz verletzte sich der 40-Jährige leicht. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Infolge der Unfallaufnahme war der Bahnverkehr kurzzeitig eingeschränkt.