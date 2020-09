Frau gerät mit Opel in Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte

Unfall in Stuttgart-Weilimdorf

1 Unfall auf der Bundesstraße 295: Zwei Menschen erleiden dabei in Stuttgart schwere Verletzungen. Foto: Andreas Rosar

Eine Frau gerät in Stuttgart mit ihrem Opel auf die Gegenfahrbahn – es kommt zu einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Opel. Zwei Menschen erleiden schwere Verletzungen.

Stuttgart - Bei einem Unfall in Stuttgart sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war eine 62 Jahre alte Frau mit einem Opel Corsa an der Kreuzung Flachter Straße und Bundesstraße 295 auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sie gegen 15 Uhr mit dem entgegenkommenden Opel eines 56-Jährigen mutmaßlich frontal zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Die beiden Autofahrer erlitten schwere Verletzungen, Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es bis etwa 17 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.