Unfall in Stuttgart-Weilimdorf: Autofahrerin übersieht Motorrad – 19-Jähriger schwer verletzt

1 Der 19-jährige Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Foto: Karsten Schmalz/KS-Images

Am Dienstagvormittag übersieht eine 60-jährige Autofahrerin in Stuttgart offenbar einen jungen Motorradfahrer beim Abbiegen. Der 19-Jährige zieht sich schwere Verletzungen zu.











Ein 19-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Stuttgart-Weilimdorf schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war eine 60-jährige Autofahrerin auf der Pforzheimer Straße in Richtung Löwenmarkt unterwegs, als sie gegen 11 Uhr nach links in die Landauer Straße abbiegen wollte.

Das Motorrad wurde stark beschädigt. Foto: KS-Image/Karsten Schmalz Dabei übersah die Frau laut Polizei offenbar den jungen Motorradfahrer – es kam zum Zusammenstoß. Dabei zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Pforzheimer Straße bis etwa 12.15 Uhr gesperrt. Beim Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro.