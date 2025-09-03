Unfall in Stuttgart-Weilimdorf: Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich

5 Das stark beschädigte Auto muss abgeschleppt werden. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

In Stuttgart-Weilimdorf ereignet sich am Mittwochmorgen ein Unfall. Ein Auto kommt von der Straße ab und überschlägt sich. Der Grund ist noch unklar.











In Stuttgart-Weilimdorf hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mitteilte, kam eine Fahrerin gegen 9.30 Uhr auf der B295 auf Höhe des Stadtteils Wolfbusch mit ihrem Auto aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto kam schließlich auf dem Dach zum Stehen.