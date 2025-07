Bei einem Unfall in Stuttgart-Weilimdorf ist am Mittwoch ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 76-jähriger Autofahrer soll laut Angaben der Polizei zuvor die Vorfahrt missachtet haben. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 76 Jahte alte VW-Fahrer gegen 19.30 Uhr in der Engelbergstraße Richtung Solitudestraße unterwegs. An einem Kreisverkehr soll er den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Vorfahrt des 50-jährigen Motorradfahrers nicht beachtet haben, der in der Solitudestraße Richtung Bergheimer Steige unterwegs war.

M50-Jähriger schwer verletzt

Nach dem Zusammenstoß mit dem VW geriet der Motorradfahrer dem Polizeibericht zufolge ins Schleudern und prallte gegen einen Laternenmast und ein Verkehrszeichen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad beträgt laut Angaben der Polizei rund 1.000 Euro.