Unfall in Stuttgart

1 Die Polizei ermittelt nach einem Fußgängerunfall im Stadtbezirk Plieningen-Birkach. Foto: dpa

Elektroautos kommen leise daher. Ein Grund mehr, als Fußgänger besonders aufmerksam über die Straße zu gehen.

Stuttgart - Hat sich die Fußgängerin zu sehr auf ihr Gehör verlassen und nicht richtig hingeschaut? Ein Unfall am Montag gegen 18.40 Uhr im Stadtbezirk Plieningen-Birkach gibt der Polizei noch Rätsel auf. Denn auf einer kerzengeraden Strecke hat eine Passantin beim Überqueren der Straße einen Elektro-Smart übersehen. War der Wagen zu leise? Beim Zusammenstoß erlitt die 31-jährige Frau schwere Verletzungen.

Der Unfall spielte sich am Montag gegen 18.40 Uhr in der Adornostraße ab, die durch die Stadtteile Steckfeld und Hohenheim führt. Der 50-jährige Fahrer des Elektro-Smart war von der Filderhauptstraße in Richtung Birkach unterwegs, als auf Höhe der Einmündung Otto-Sander-Straße eine Fußgängerin von links die Straße überqueren wollte. Sie hatte die Fahrbahn schon fast überquert, als sie den Smart bemerkte. Beide wollten die Kollision noch verhindern – und trafen jeweils eine verhängnisvolle Entscheidung.

Beide wollen noch ausweichen

Der Autofahrer zog nach links auf die Gegenfahrbahn, um die Frau nicht anzufahren. Die wiederum versuchte umzukehren – und lief so dem Kleinwagen erst recht vor die Front. Die Frau wurde vom Smart erfasst und schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Am Elektro-Smart entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.