Unfall in Stuttgart-Wangen

1 In Stuttgart Wangen ist ein Kind angefahren worden. Foto: picture alliance/dpa

Ein sechs Jahre alter Junge rennt aus Angst vor einem bellenden Hund auf die Straße – und wird dort von einem Auto angefahren. Das Kind erleidet Verletzungen am Bein.

Stuttgart - Offenbar aus Angst vor einem bellenden Hund ist ein sechs Jahre alter Junge in Stuttgart-Wangen auf eine Straße gerannt und dort von einem Mercedes angefahren worden. Rettungskräfte brachten den Jungen am Dienstagvormittag mit Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der Sechsjährige war gegen 10.35 Uhr an der Hand seiner Mutter am Wangener Marktplatz auf einem Gehweg gelaufen. Auf Höhe der Fußgängerfurt erschrak er offenbar wegen eines bellenden Hundes, riss sich von der Mutter los und rannte auf die Fahrbahn.

Dort erfasste ihn ein 75 Jahre alter Mercedesfahrer, der mit seinem Vito aus Richtung Hedelfingen heranfuhr. Der Sechsjährige verletzte sich am Bein, Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus.