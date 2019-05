Unfall in Stuttgart

Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Kurz nach dem Leuzetunnel stoßen am Mittwochnachmittag ein Auto und ein Lkw zusammen. Auf der B10 kommt es anschließend zu größeren Verkehrsbehinderungen.

Stuttgart - Am Mittwochnachmittag sorgte ein Verkehrsunfall auf der Uferstraße in Stuttgart für größere Verkehrsbehinderungen. Nach ersten Informationen der Polizei stießen nach einem missglückten Fahrstreifenwechsel gegen 14.10 Uhr auf der B10 kurz nach dem Leuzetunnel ein Auto mit einem Lkw zusammen. Dabei wurden der Autofahrer und dessen Beifahrer leicht verletzt.

In der Folge staute sich der Verkehr in Richtung Esslingen auf mehrere Kilometern. Um 16.15 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Es kommt in diesem Bereich aber weiterhin zu Verkehrsbehinderungen.