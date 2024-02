Unfall in Stuttgart-Vaihingen: Vorfahrt missachtet – zwei Verletzte

1 Unfall in Stuttgart-Vaihingen (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

In Stuttgart-Vaihingen werden bei einem Zusammenstoß zwei Menschen verletzt. Die Polizei äußert sich zum Hergang des Unfalls.











Link kopiert



Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Vollmoellerstraße (Stuttgart-Vaihingen) sind zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 18 Jahre alter VW-Fahrer mit seinem Opel gegen 15.50 Uhr aus einem Parkhaus nach links in die Vollmoellerstraße und missachtete hierbei mutmaßlich die Vorfahrt eines Busses, der in Richtung Bahnhof Vaihingen unterwegs war.