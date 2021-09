1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Zwei Männer fahren in einem Smart durch Vaihingen, als sie gegen einen Lichtmast krachen, der auf die Straße fällt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sagen können, wer am Steuer saß.















Stuttgart-Vaihingen - Ein Smart-Fahrer hat am frühen Mittwochmorgen einen Lichtmast im Dachswaldweg in Stuttgart-Vaihingen umgefahren und dadurch einen Schaden von rund 20.000 Euro verursacht. Da die Laterne auf die Straße fiel, kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen, bis die Bergung vollzogen war. In dem Auto saßen zwei 20 und 26 Jahre alte Männer. Da die Polizei Zweifel an der Aussage der beiden hat, die den 20-Jährigen als Fahrer ausgeben, bittet sie um Zeugenhinweise.

Wie die Beamten berichten, waren die beiden jungen Männer gegen 4 Uhr mit dem Smart im Elsental in Richtung Universität unterwegs. Im Dachswaldweg kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Straßenlaterne, die durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße fiel und diese blockierte. Die Ermittlungen vor Ort ergaben Zweifel an den Aussagen der jungen Männer, die den 20-Jährigen als Fahrer angaben. Außerdem stellte sich heraus, dass beide betrunken waren. Beamte brachten deshalb die beiden Männer in ein Krankenhaus, wo ihnen Blut abgenommen und auch die leichten Verletzungen des 26-Jährigen versorgt wurden.

Sowohl der Führerschein des 20-Jährigen sowie das Fahrzeug wurden beschlagnahmt, danach setzten die Beamten die beiden Männer wieder auf freien Fuß. Zur Bergung der Laterne musste ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr anrücken. Währenddessen sperrten die Polizisten den Bereich großräumig ab, weshalb es zur Beeinträchtigung des Fahrzeug- und Busverkehrs kam. Gegen 9 Uhr konnte die Straße wieder vollständig freigegeben werden. Zeugen, die insbesondere beobachtet haben, wer am Steuer des silbernen Smart mit Hamburger Kennzeichen saß, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 bei der Verkehrspolizei zu melden.