Unfall in Stuttgart-Vaihingen: Fiat prallt mit VW zusammen und überschlägt sich – Fahrerin verletzt

1 Rettungskräfte kümmerten sich um die Fiat-Fahrerin und brachten die Leichtverletzte zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus (Symbolbild). Foto: imago/7aktuell

In Stuttgart-Vaihingen kommt es am Montag zu einem spektakulären Unfall. Ein Fiat überschlägt sich nach einer Kollision, die Fahrerin hat Glück im Unglück.











In Stuttgart-Vaihingen hat sich am Montagmorgen ein spektakulärer Unfall ereignet. Wie die Polizei brichtet, war eine 71-jährige VW-Fahrerin gegen 9.40 Uhr in der Kreuzstraße Richtung Österfeldstraße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sie das Stoppschild missachtet und ungebremst in die Seerosenstraße gefahren sein, wo sie mit dem Fiat einer 59-Jährigen kollidierte. Durch den Aufprall überschlug sich der Fiat und blieb auf der Fahrzeugseite liegen.