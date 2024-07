Unfall in Stuttgart-Vaihingen: Bagger zu nah an Gleise abgestellt – Zug kollidiert mit Baustellenfahrzeug

1 Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (Archivbild) Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Am Freitagmittag ist es am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen zu einem Unfall zwischen einem Fernzug und einem Bagger gekommen, da das Baustellenfahrzeug zu nah an den Gleisen abgestellt war.











Zu einer Kollision zwischen einem Fernzug und einem Bagger ist es am vergangenen Freitagmorgen am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen gekommen. Bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr ein von Schaffhausen in Richtung Stuttgart fahrender IC auf dem Gleis 1 des Bahnhofs, als er gegen 7.50 Uhr mit der Ladegabel eines am Gleis stehenden Baggers kollidierte.