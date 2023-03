5 Schwerer Unfall in Stuttgart-Vaihingen Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Auf der B14 in Stuttgart kommt es zu einem schweren Unfall. Ein 39-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto, das auf dem Dach liegen bleibt. Das ist über den Hergang bekannt.









Bei einem Unfall auf der B14 in Stuttgart-Vaihingen ist am Donnerstag der 39 Jahre alte Fahrer eines Fiats leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 43-jähriger Lkw-Fahrer gegen 12.25 Uhr mit seinem Auto in Richtung des Schattenrings unterwegs und fuhr aufgrund einer Reifenpanne in langsamem Tempo auf der rechten Fahrspur. Ein 63 Jahre alter Ford Focus-Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt hinter dem Lkw.

Auf Höhe der Betteleichenkreuzung im Bereich der Brücke fuhr der 39-jährige Fiat-Fahrer von hinten auf den Ford auf, überschlug sich, stieß in der Folge gegen den Lkw und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auf der B14 kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.