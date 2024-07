Unfall in Stuttgart-Vaihingen: Auto kracht auf B14 gegen ein Geländer – vier Menschen verletzt

Unfall in Stuttgart-Vaihingen

5 Ein 19-Jähriger ist mit seinem BMW gegen ein Geländer auf der B14 geraten. Foto: 7aktuell.de/ NR

Ein 19-Jähriger ist auf der B14 mit seinem Auto offenbar deutlich zu schnell unterwegs. Das Fahrzeug fängt an zu driften und stößt mit einem Geländer zusammen.











Link kopiert



Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag mit seinem BMW auf der B14 in Stuttgart-Vaihingen ins Driften geraten und gegen ein Geländer gestoßen. Bei dem Unfall wurden der 19-Jährige und seine drei Mitfahrer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 19-Jährige sei gegen 0.25 Uhr offenbar deutlich zu schnell mit seinem BMW aus Richtung Schattenring in Richtung Dreieck Johannesgraben gefahren, als sein Fahrzeug auf Höhe der Ausfahrt Universität ins Driften geriet. Das Auto stieß anschließend laut der Polizei gegen ein Geländer und ein Verkehrszeichen.