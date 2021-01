1 Zusammenstoß in Stuttgart-Untertürkheim Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

In Stuttgart-Untertürkheim kollidiert am Freitag ein Lkw beim Abbiegen mit einer Stadtbahn. Die Kreuzung am Karl-Benz-Platz ist zwischenzeitlich gesperrt.

Stuttgart - Am Freitag ist es am Karl-Benz-Platz in Stuttgart-Untertürkheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einer Stadtbahn gekommen. Nach Angaben der Polizei bog der Lkw-Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts ab. Dabei übersah er die Stadtbahn der Linie U13, die sich zum selben Zeitpunkt an der Kreuzung befunden hatte.

Am Bahnübergang kam es schließlich zum Crash zwischen dem Lastwagen und der Stadtbahn. Derzeit ist die Polizei vor Ort und versucht, den genauen Unfallhergang zu ermitteln. Die Kreuzung am Karl-Benz-Platz ist hierzu zwischenzeitlich gesperrt. Ersten Angaben zufolge soll beim Zusammenstoß niemand verletzt worden sein. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Weitere Informationen in Kürze.

