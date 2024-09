1 Der Rettungsdienste brachte die Verletzten in ein nahe gelegenes Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: imago//Gelhot

Ein 20-Jähriger erschreckt sich wegen einer Biene in seinem Auto und gerät in den Gegenverkehr. Dort kollidiert er mit einem anderen Pkw. Bei dem Unfall werden drei Personen verletzt, der Schaden ist enorm.











Zwei Leichtverletzte, eine Schwerverletzte und ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr in der Kappelbergstraße in Stuttgart-Untertürkheim ereignet hat.