Unfall in Stuttgart: Über rote Ampel gefahren – zwei Autos kollidieren

5 Zwei Autos sind am Pragsattel kollidiert. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Am Pragsattel kommt es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Unfall. Eine 22-Jährige fährt mit ihrem Mercedes mutmaßlich über eine rote Ampel und kollidiert mit einem VW.











Am Pragsattel in Stuttgart-Feuerbach ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten gegen 2.20 Uhr ein VW und ein Mercedes in der Siemensstraße. Der 46-jährige Fahrer des VW fuhr offenbar bei grün über die Ampel. Die 22-jährige Mercedes-Fahrerin missachtete laut Polizei vermutlich das Rotlicht und beide Autos kollidierten.