Unfall in Stuttgart Teerdecke gibt nach – Kehrmaschine bricht ein

Von red 03. August 2018 - 14:02 Uhr

Die Teerdecke einer Straße in Stuttgart gibt nach, als eine 20 Tonnen schwere Kehrmaschine über sie fährt. Das Fahrzeug bricht ein und gerät in Schieflage.





5 Bilder ansehen

Stuttgart - Eine Kehrmaschine ist am Freitagvormittag auf der Birkenwaldstraße in Stuttgart-Nord in den Asphalt eingebrochen und musste herausgehoben werden.

Das etwa 20 Tonnen schwere Gefährt der Stadtreinigung reinigte laut Polizei gegen 9.45 Uhr die Straße in Fahrtrichtung Innenstadt in einem derzeit als Baustelle abgesperrten Bereich, als unvermittelt die Teerdecke nachgab. Das Fahrzeug versank etwa 40 Zentimeter tief in der Straße. Die Maschine geriet in eine gefährliche Schieflage. Die Polizei sperrte die Straße ab.

Spezialfahrzeug für havarierte Großgeräte im Einsatz

Zur Bergung wurde ein Spezialfahrzeug für havarierte Großgeräte angefordert. Nachdem die Kehrmaschine wieder auf festen Untergrund gesetzt worden war, konnte sie ihre Fahrt mit leichten Schäden fortsetzen.

Der Grund, warum sich unter der Straßendecke ein Hohlraum bildete, ist noch unbekannt und wird nun untersucht.