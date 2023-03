1 Laut Polizei hatte der Smart-Fahrer möglicherweise zu viel getrunken. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Am Sonntagmorgen kracht ein Smart im Stuttgarter Süden gegen einen Fiat, überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen. Mutmaßlich war der Fahrer alkoholisiert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 38-jähriger Smartfahrer hat nach Polizeiangaben am Sonntagmorgen an der Wannenstraße in Stuttgart-Süd einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht. Der Autofahrer fuhr demnach kurz nach 3.00 Uhr mit seinem Kleinwagen die Wannenstraße in Richtung Gebelsbergstraße, als er aus noch ungeklärter Ursache gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Fiat fuhr, der hierdurch auf einen davor geparkten VW Tiguan geschoben wurde. Durch den Aufprall stellte sich der Smart auf, drehte sich und kam auf dem Dach zum Liegen, heißt es im Polizeibericht.

Mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Der 38-jährige Fahrer kam zur Abklärung der Schwere der Verletzungen in ein Krankenhaus. Außerdem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen, da er mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand.