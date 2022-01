Unfall in Stuttgart-Süd

Bei dem Unfall wurde der 62-jährige VW-Fahrer leicht verletzt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Die Karl-Kloß-Straße in Stuttgart-Süd musste am Dienstagnachmittag wegen eines Unfalls für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden. Bei der Kollision wurde ein 62-Jähriger leicht verletzt, es entstand hoher Sachschaden.















Stuttgart-Süd - Vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls ist es am Dienstagnachmittag auf der Karl-Kloß-Straße im Stuttgarter Süden zu einer Kollision zwischen einem VW Golf und einem Audi A6 gekommen. Der 62 Jahre alte mutmaßliche Verursacher im VW Golf wurde dabei leicht verletzt, es entstand hoher Sachschaden. Die Karl-Kloß-Straße musste im Unfallbereich für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden.

Wie die Polizei meldet, war der 62-Jährige gegen 15.15 Uhr auf der Karl-Kloß-Straße in Richtung Heslach unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve kurz vor dem kleinen Kurventunnel offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls geradeaus auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kollidierte der Golf frontal mit dem entgegenkommenden Audi eines 46-Jährigen.

Während der Audi-Fahrer unverletzt blieb, kümmerten sich Rettungskräfte um den leicht verletzten 62-Jährigen und brachten ihn zur in ein Krankenhaus. Bei beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Karl-Kloß-Straße in beide Fahrtrichtungen bis circa 17.05 Uhr gesperrt werden. Durch die Sperrung kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.