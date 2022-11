Unfall in Stuttgart-Süd

Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Ausgangsportal des Heslacher Tunnels wird am Dienstagabend ein 20-jähriger Fußgänger von einem Taxi erfasst und schwer verletzt. Wegen des unklaren Unfallhergangs sucht die Polizei nun nach Zeugen.















Ein 20 Jahre alter Fußgänger ist am späten Dienstagabend in der Hauptstätter Straße nahe des Heslacher Tunnels im Stuttgarter Süden von einem Taxi angefahren und dabei schwer verletzt worden. Weil der Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, befand sich ein 63-jähriger Taxifahrer gegen 23.20 Uhr vor dem Heslacher Tunnelausgang auf der linken Fahrspur in Richtung Stadtmitte. Als die Ampel von rot auf grün schaltete, fuhr der 63-Jährige los und befand sich kurz darauf neben einem weißen Kleintransporter, der auf der rechten Fahrspur stand. In diesem Moment trat der 20-Jährige, der von rechts kam, aus dem Sichtschatten des Transporters und wurde vom Taxi erfasst und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus.

Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer des Kleintransporters, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.