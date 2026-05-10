Unfall in Stuttgart-Süd: Auto kracht gegen Stadtbahn – zwei Verletzte

Bei einem Unfall in Stuttgart Süd sind zwei Personen verletzt worden. Ein Auto war gegen eine Stadtbahn gekracht. Die Strecke wurde gesperrt.
Der Fahrer eines Kleintransporters und ein Fahrgast sind bei einem Unfall mit einer Stadtbahn leicht verletzt worden. Der 29-jährige Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der 43-Jährige Fahrgast war beim Bremsmanöver in der Bahn gestürzt und wurde dabei verletzt. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Es ist ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro entstanden.