Unfall in Stuttgart: Sucht die Polizei den Treppen-Fahrer?

Gegen einen Autofahrer, der in der Nacht zum Samstag auf Abwege – und damit auf eine Treppe – geriet, wird wohl nicht ermittelt. Warum ist das so?
Die Partyszene steht vor einem Rätsel: Wer war der Autofahrer, der in der Nacht zum Sonntag mit seinem BMW bedrohlich auf der Treppe oberhalb des White Noise an der Eberhardstraße hing? Es wird wohl ein Rätsel bleiben. Denn die Polizei sieht keinen Anlass, nach dem Mann zu suchen. Wegen der Ordnungswidrigkeit, von der Straße über den Gehweg falsch abgebogen zu sein, werde sie keine Ermittlungen bemühen. Der Aufwand wäre zu groß.