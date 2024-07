Am frühen Freitagmorgen ist es in Stuttgart-Stammheim zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, war ein 60-jähriger Taxi-Fahrer mit einem VW Touran gegen 0.15 Uhr auf der Korntaler Straße in Stuttgart-Stammheim in Richtung Schwieberdinger Straße unterwegs, als er auf Höhe der Neuwirtshauskreuzung aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Dabei rammte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Porsche Cayenne und schob diesen auf einen BMW Mini. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Der 60-Jährige, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls alleine im Fahrzeug befand, wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Ein Verletzter, hoher Sachschaden

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Laut Angaben der Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von schätzungsweise 30.000 Euro.