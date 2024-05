Ein Automatikauto fährt einfach weiter, wenn das Bremspedal nicht gefunden wird. In Stammheim kommt eine 83-Jährige noch relativ glimpflich davon.

Autos mit Automatikschaltung haben immer wieder mal ihre Tücken – vor allem beim Rangieren. Eine spektakulären Unfall hat es am Dienstag gegen 9.50 Uhr in Stammheim gegeben – nach Angaben der Polizei verlor eine 83-jährige Autofahrerin die Kontrolle und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen eine Hauswand. Die Frau wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Schaden wird von der Polizei auf 60 000 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die BMW-Fahrerin im Junkerweg offenbar einparken wollen – und dann kurz und heftig beschleunigt. Mutmaßlich stand der Fuß dabei nicht auf der Bremse, sondern auf dem Gaspedal. Der BMW rammte dabei einen geparkten Opel Corsa, durchbrach einen Metallzaun und prallte schließlich gegen die Hauswand. Die Airbags lösten aus und verhinderten schwere Verletzungen.

Ein Notarzt ist am Unfallort zur Stelle

„Die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht in ihrem Fahrzeug eingeklemmt“, so ein Sprecher der Feuerwehr, „sie musste jedoch vom Notarzt medizinisch versorgt werden und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.“ Vorsorglich, um nichts zu übersehen, was nach dem ersten Schrecken unerkannt geblieben wäre. Die Feuerwehr war neben dem Rettungsdienst von der Polizei angefordert worden, weil zunächst nicht klar war, ob auch Betriebsflüssigkeiten ins Erdreich ausgelaufen waren.