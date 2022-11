Unfall in Stuttgart

4 In der Schmiedener Straße in Bad Cannstatt kam es zu dem Unfall mit der Stadtbahn. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Freitagabend stoßen eine Auto und eine Stadtbahn der Linie U19 in Bad Cannstatt zusammen, eine Person wird leicht verletzt. Was bislang bekannt ist.















Link kopiert

In Bad Cannstatt ist es in der Nähe der Haltestelle Obere Ziegelei am Freitagabend zu einem Stadtbahnunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, krachte es gegen 17.40 Uhr zwischen einem Auto und einer Stadtbahn der Linie U19. Laut ersten Erkenntnissen wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Der Motorraum des Fahrzeuges qualmte demzufolge, die Schmiedener Straße musste an der betroffenen Stelle gesperrt werden. Zur Unfallursache äußerte sich der Sprecher der Polizei bislang nicht.