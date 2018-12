Unfall in Stuttgart-Sillenbuch Frontalzusammenstoß bei Heumaden fordert einen Verletzten

Von red/aim 11. Dezember 2018 - 17:35 Uhr

Zwei Fahrzeuge sind in Sillenbuch frontal ineinander gekracht. Foto: SDMG

Der riskante Fahrstreifenwechsel eines unbekannten Fahrers soll einen Unfall in Stuttgart-Sillenbuch verursacht haben, bei dem ein 22-Jähriger verletzt wurde. Die Polizei sucht den Unbekannten.

Stuttgart - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagnachmittag ein 22 Jahre alter VW Golf Fahrer in der Kirchheimer Straße verletzt worden ist. Der 22-Jährige war gegen 14.30 Uhr in der Kirchheimer Straße in Richtung Sillenbuch unterwegs gewesen, als sein Wagen frontal mit einem anderen Fahrzeug kollidierte.

Auf Höhe der Haltestelle Bockelstraße soll ein unbekannter Autofahrer vom Rechtsabbiegestreifen auf den Fahrstreifen des 22-Jährigen gewechselt sein. „Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog der VW-Fahrer nach links, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Ford eines 58-Jährigen zusammen“, heißt es in der Polizeimeldung.

Keine Angaben zum flüchtigen Fahrzeug

Bei dem Unfall verletzte sich der Golf-Fahrer. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der unbekannte Autofahrer soll weitergefahren sein, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Über das unbekannte Fahrzeug konnte der Geschädigte keine Angaben machen.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 20 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89 90 41 00 bei der Verkehrspolizei zu melden.