Unfall in Stuttgart-Sillenbuch

6 Bei dem Unfall entstand ein hoher Sachschaden. Foto: 7aktuell.de//Alexander Hald

Nachdem die Polizei am frühen Dienstagmorgen eine Verkehrskontrolle in Stuttgart-Sillenbuch durchführen wollte, flüchtete ein alkoholisierter 40-jähriger in seinem Wagen und verursachte dabei einen schweren Unfall.











Ein 40 Jahre alter Volvo-Fahrer ist am frühen Dienstagmorgen in der Schemppstraße in Stuttgart-Sillenbuch von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.