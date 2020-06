Unfall in Stuttgart

4 Der Roller-Fahrer zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Roller-Fahrer ist am Freitagnachmittag in Stuttgart auf der Rotenwaldstraße unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt stürzt. Er kommt mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Stuttgart - Bei einem Unfall auf der Rotenwaldstraße in Stuttgart hat sich ein Roller-Fahrer am Freitagnachmittag Verletzungen zugezogen. Nach ersten Informationen der Polizei war der Mann gegen 13.30 Uhr auf der linken Spur in Richtung Stuttgart-Vaihingen unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt stürzte.

Dabei zog sich der Fahrer Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Mittlerweile (Stand 15.30 Uhr) ist die Unfallstelle wieder geräumt. Die Vespa wurde bei dem Vorfall stark beschädigt.

