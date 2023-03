Rettungswagen im Einsatz in Unfall verwickelt – drei Verletzte

Unfall in Stuttgart

5 Ein Rettungswagen ist am Pragsattel mit einem Auto zusammengestoßen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Pragsattel ist am Montagnachmittag ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt unterwegs. Auf einer Kreuzung stößt das Fahrzeug mit einem Auto zusammen.









Ein Unfall mit Beteiligung eines Rettungswagens hat am Montagnachmittag am Pragsattel in Stuttgart-Feuerbach für größere Verkehrsbehinderungen gesorgt – drei Menschen wurden verletzt.

Nach Angaben der Polizei war die 24-jährige Fahrerin des Rettungswagens gegen 13.50 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Heilbronner Straße in Richtung Pragsattel unterwegs, als sie nach rechts in die Stresemannstraße abbiegen wollte. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß mit einer 67-jährigen Autofahrerin, die mit ihrem Ford von der Siemensstraße in Richtung Pragstraße unterwegs war.

Polizei sucht Zeugen

Beim Unfall verletzten sich die Fahrerin des Rettungswagens sowie die 67-Jährige und deren 74-jähriger Beifahrer leicht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Pragsattels zu Verkehrsbehinderung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0711/89904100).