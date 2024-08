Unfall in Stuttgart-Plieningen

10 In Stuttgart-Plieningen ist es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

In Stuttgart-Plieningen ist es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen. Was bisher bekannt ist.











In Stuttgart-Plieningen hat sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der Mittleren Filderstraße kurz vor dem Flughafentunnel. An dem Unfall seien zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen.