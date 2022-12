Unfall in Stuttgart-Plieningen

1 Rettungskräfte brachten die beiden Frauen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am Mittwochabend will eine VW-Fahrerin in Plieningen eine Rollerfahrerin überholen. Doch dabei kommt es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Wagen auf der Gegenspur.















Link kopiert

Am Mittwochabend kam es in Stuttgart-Plieningen zu einem verhängnisvollen Überholmanöver. Eine 41-Jährige war mit ihrem VW-Bus auf der Scharnhauser Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs, als sie eine Rollerfahrerin überholen wollte. Das berichtet die Polizei.

Als die VW-Fahrerin zu dem Manöver ansetzte, stieß der Bus frontal mit dem VW-Polo einer 56-Jährigen auf der Gegenfahrbahn zusammen. Der Bus prallte danach mit dem Roller der 55-Jährigen zusammen. Das Zweirad kam daraufhin von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Polo wiederum drehte sich nach dem Unfall um die eigene Achse und kollidierte mit einem nachfolgenden Peugeot, dessen 37-jähriger Fahrer nicht mehr ausweichen konnte.

Die 56-jährige Polo-Fahrerin wurde schwer verletzt, die 41-jährige Fahrerin des Busses erlitt leichte Blessuren. Rettungskräfte brachten beide ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt. Der materielle Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.