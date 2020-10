Stuttgart-Weilimdorf Zwei Männer bei Messerstecherei schwer verletzt

Zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren geraten am Freitagabend im Weilimdorfer Stadtteil Giebel in Streit, der schließlich eskaliert. Beide werden mit schweren Stichverletzungen in eine Klinik gebracht, der jüngere wird einem Haftrichter vorgeführt.