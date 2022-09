Unfall in Stuttgart-Ost

1 Der junge Mann musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Seeliger/IMAGO/snapshot-photography/T.Seeliger

Am frühen Samstagmorgen wird in Stuttgart-Ost ein 24-Jähriger, der mutmaßlich stark betrunken ist, von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt.















Bei einem Verkehrsunfall mit einer Stadtbahn ist am Samstagmorgen im Bereich der Wangener Straße in Stuttgart-Ost ein junger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lag der 24-Jährige mutmaßlich betrunken im Gleisbereich, als gegen 4.20 Uhr eine in Richtung Hedelfingen fahrende Stadtbahn ihn im Bereich der rechten Hand erfasste.

Der schwer verletzte Mann kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu Einschränkungen im Stadtbahnverkehr.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 bei der Verkehrspolizei zu melden.