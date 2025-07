1 Die Polizei war zur Unfallaufnahme vor Ort. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Mitsubishi-Fahrer nimmt einer Peugeot-Fahrerin offenbar die Vorfahrt. Bei der Kollision wird die Fahrerin leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.











Link kopiert



Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall zwischen zwei Autos, der sich am Dienstagnachmittag in der Helfferichstraße in Stuttgart-Nord ereignet hat. Bei dem Unfall wurde eine 85-jährige Peugeot-Fahrerin leicht verletzt, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.