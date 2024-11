Unfall in Stuttgart-Nord

4 Am Donnerstag ereignete sich in Stuttgart-Nord ein Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Auto. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart /Andreas Rosar

In Stuttgart ist es am Donnerstag zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Auto gekommen. Was bisher bekannt ist.











In Stuttgart-Nord hat sich am Donnerstag gegen 15.25 Uhr an der Ecke Nordbahnhofstraße/Steinbeisstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Auto.

Zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Auch über mögliche Verkehrsbehinderungen liegen noch keine Informationen vor. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt. Dies kann sich jedoch im Laufe der Unfallaufnahme noch ändern. Die Polizei ist derzeit noch vor Ort. Weitere Informationen folgen.